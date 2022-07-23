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"Это срочно". Руководитель МАГАТЭ просит пустить его на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 02:59
Фото: EPA

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС. Так он прокомментировал последние сообщения о боевых действиях в непосредственной близости к ЗАЭС и пребывания российских войск в машинном зале станции.

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"Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности. Это срочно", — заявил он.

Гросси призывает не ставить под угрозу безопасность ЗАЭС, которая является самой большой в Европе.

"Во время конфликта такого характера ядерный объект может быть ненамеренно поврежден. Этого следует избегать любой ценой", — сказал он.

  • 22 июля Главное управление разведки сообщило об ударе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС. Для него использовали дрон-камикадзе.
  • 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.
  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
Андрей Водяный
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МАГАТЭ заэс Рафаэль Гросси
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