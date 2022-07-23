"Это срочно". Руководитель МАГАТЭ просит пустить его на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС. Так он прокомментировал последние сообщения о боевых действиях в непосредственной близости к ЗАЭС и пребывания российских войск в машинном зале станции.
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"Эти сообщения очень тревожны и еще больше подчеркивают важность визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать усилия, чтобы как можно быстрее согласовать и возглавить миссию безопасности. Это срочно", — заявил он.
Гросси призывает не ставить под угрозу безопасность ЗАЭС, которая является самой большой в Европе.
"Во время конфликта такого характера ядерный объект может быть ненамеренно поврежден. Этого следует избегать любой ценой", — сказал он.
- 22 июля Главное управление разведки сообщило об ударе по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС. Для него использовали дрон-камикадзе.
- 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
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