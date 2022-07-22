Военные дроном-камикадзе ударили по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС: видео
22.07.2022, 19:29
Скриншот с видео
Украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Удар был нанесен по палаточному городку и технике врага, в частности по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", говорится в сообщении.
По данным ГУР, в результате атаки были уничтожены три оккупанта, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.
В сообщении не уточняется, когда именно был нанесен удар.
- 18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.
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