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Военные дроном-камикадзе ударили по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС: видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 19:29
Военные дроном-камикадзе ударили по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС: видео - Фото
Скриншот с видео

Украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Удар был нанесен по палаточному городку и технике врага, в частности по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", говорится в сообщении.

По данным ГУР, в результате атаки были уничтожены три оккупанта, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

В сообщении не уточняется, когда именно был нанесен удар.

  • 18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.



Вадим Ребрина
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дрон заэс гур минобороны
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