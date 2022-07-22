Военные дроном-камикадзе ударили по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС: видео

Украинские военные дроном-камикадзе ударили по позициям российских оккупантов возле Запорожской АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Удар был нанесен по палаточному городку и технике врага, в частности по авто с зенитными установками и БМ-21 "Град", говорится в сообщении.

По данным ГУР, в результате атаки были уничтожены три оккупанта, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить.

В сообщении не уточняется, когда именно был нанесен удар.

18 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что на территории временно оккупированной Запорожской АЭС девять оккупантов получили ранения, также есть погибшие. Он не уточнил, в результате чего именно были ранены российские военные.







Вадим Ребрина

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