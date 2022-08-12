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Глава МАГАТЭ потребовал допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 03:47
Глава МАГАТЭ потребовал допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС - Фото
Запорожская АЭС (Фото: Энергоатом)

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Совет безопасности ООН содействовать доступу группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия оккупировала в начале марта. Об этом Гросси заявил во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на ЗАЭС.

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Гросси выразил готовность лично возглавить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", – заявил Гросси.

США также призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ доступ на ЗАЭС.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия должна прекратить все операции возле ЗАЭС, вернуть Запорожье и вывести войска из Украины.

Она отметила, что США известно о жестоком обращении российских оккупантов с украинскими сотрудниками АЭС.

"Украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные задачи, не подвергаясь давлению российских солдат", – сказала Дженкинс.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС –- это вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

Кислица подчеркнул, что Россия совершает опасные провокации на ЗАЭС, разместив там свою военную технику, из которой обстреливает украинские города вдоль Днепра.

Читайте также: Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский

Наталия Медведева
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