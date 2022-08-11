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Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 22:59
Володимир Зеленський, фото - скріншот з відеозвернення.PNG
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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы. Об этом в своем новом видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста", – сказал он, отметив, что сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС.

"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", – сказал президент.

Он убежден, что все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС. "Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность", – отметил Зеленский.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", – подчеркнул президент.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский заэс
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