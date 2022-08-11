Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы. Об этом в своем новом видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

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"Всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. И особенно после того, как Россия перешла к откровенному ядерному шантажу. Происходящее сейчас вокруг Запорожской АЭС – это одно из крупнейших преступлений государства-террориста", – сказал он, отметив, что сегодня зафиксированы очередные прилеты российских снарядов по территории станции в непосредственной близости от объектов АЭС.

"Россия еще раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше так очевидно не использовал атомную станцию ​​для угроз всему миру и для выдвижения каких-либо условий", – сказал президент.

Он убежден, что все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории ЗАЭС. "Это глобальный интерес, а не просто украинская потребность", – отметил Зеленский.

"Только полный уход россиян с территории Запорожской АЭС и восстановление полноценного контроля Украины над ситуацией вокруг станции гарантируют восстановление атомной безопасности всей Европы", – подчеркнул президент.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина

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