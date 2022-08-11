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Мэр Мелитополя просит "зеленый коридор" для доставки населению йодида калия

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 20:45
Мэр Мелитополя просит
Иван Федоров (скриншот с видео)

Мэр Мелитополя Иван Федоров обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор", чтобы поставить жителям города йодид калия. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Каждый день рашисты создают угрозы аварий на Запорожской АЭС, которые могут привести к ядерной катастрофе. Надеемся, им хватит разума прекратить это делать, однако мы должны быть на шаг впереди и защитить наших жителей от возможного радиационного загрязнения", – написал Федоров.

Он сообщил, что мэрия готова на средства местного бюджета закупить и распространить среди мелитопольцев йодид калия – медпрепарат, необходимый для защиты от опасного накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека.

Однако, по словам мэра, российские военные уже четвертый месяц не согласовывают "зеленый коридор", чтобы мы могли централизованно доставлять в Мелитополь гуманитарный груз.

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", – написал Федоров.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина
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радиация мелитополь заэс
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