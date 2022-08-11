США поддерживают создание "демилитаризованной зоны" вокруг ЗАЭС

Соединенные Штаты поддерживают призывы к созданию "демилитаризованной зоны" вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил официальный представитель Госдепартамента США. Об этом сообщает CNN.

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"Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", – сказал чиновник.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Вадим Ребрина

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