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США поддерживают создание "демилитаризованной зоны" вокруг ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 20:13
США поддерживают создание
ЗАЭС (Фото: Энергоатом ФБ)

Соединенные Штаты поддерживают призывы к созданию "демилитаризованной зоны" вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил официальный представитель Госдепартамента США. Об этом сообщает CNN.

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"Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них и вернуть Украине полный контроль, а также поддерживаем призывы Украины о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", – сказал чиновник.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Читайте также: Оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию – глава Энергоатома

Вадим Ребрина
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США заэс
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