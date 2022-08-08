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Оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию – глава Энергоатома

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 20:40
Оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию – глава Энергоатома - Фото
Петр Котин (фото: пресс-служба форума "Украина 30")

Российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию. Эту информацию подтвердили сотрудники станции, сообщил в эфире телемарафона президент Энергоатома Петр Котин.

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В результате обстрелов со стороны оккупантов были повреждены большинство линий, которыми ЗАЭС была связана с украинской энергосистемой.

"Это привело к тому, что сейчас станция работает и выдает в украинскую энергосистему только через одну линию. Это очень опасно. Если еще эта линия будет повреждена, тогда станция будет фактически выходить в режим блэкаута, и фактически будет переходить на охлаждение активных зон за счет питания через дизельные генераторы", – сказал Котин.

По его словам, российские военные, которые захватили станцию, заявили о ее минировании. "Или там будет выжженная земля, или станция будет российской", – передал Котин слова, которые якобы сказал российский генерал Васильев. Тот заявил, что заминированы якобы все объекты ЗАЭС.

Представитель Энергоатома говорит, что минирование подтверждают сотрудники станции, которые видели, как они это делали. "Мы знаем, что они заминировали береговую линию станции, которая подходит к пруду-охладителю. Также всю линию, на которой станция выходит на Каховское водохранилище", – сказал Котин. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  

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Вадим Ребрина
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