МИД об обстрелах Запорожской АЭС: Попадание в реактор равноценно применению атомной бомбы

Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской атомной электростанции и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

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"На фоне циничного видео-заявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте. Возможные последствия попадания в действующий реактор равноценны применению атомной бомбы", – говорится в заявлении министерства.

Украинский МИД призвал мировое сообщество принять меры и заставить Россию уволить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал одного из энергоблоков Запорожской АЭС.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Андрей Водяный

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