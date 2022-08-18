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Оккупанты угрожают остановить ЗАЭС, это усилит угрозу радиационной катастрофы – Энергоатом

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 14:37
Оккупанты угрожают остановить ЗАЭС, это усилит угрозу радиационной катастрофы – Энергоатом - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Facebook Енергоатом)

После отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы. Об этом заявил в Telegram Энергоатом. 

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Ранее сегодня в Министерстве обороны России заявили, что могут остановить пятый и шестой энергоблоки ЗАЭС якобы из-за "угрозы обстрелов со стороны Украины".  

В Энергоатоме подчеркивают, что оккупанты вмешиваются в процесс управления ядерным объектом, что само по себе представляет угрозу для функционирования ЗАЭС.

В компании утверждают, что, обстреливая станцию и линии, которыми она связана с энергосистемой Украины, россияне пытаются изолировать ЗАЭС, а после этого постараются подключить станцию ​​к Крыму. Однако без связи с украинской энергосистемой станция перейдет в режим блэкаута.

Энергоатом считает происходящее ядерным терроризмом и подчеркивает, что оккупанты "терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии".

Сегодня сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД 

Сергей Бережной
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ядерная угроза энергоатом Запорожская АЭС Ядерный терроризм
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