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Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 12:16
Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба МВД)

Министерство внутренних дел рассматривает сценарий возможной эвакуации населенных пунктов, которые расположены вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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По его словам, "адекватный" контроль за деятельностью станции отсутствует, она находится в руках необразованных людей, которые "могут допустить трагедию". Министр отметил, что украинских специалистов, которые остаются на Запорожской АЭС, частично не допускают на участки, где они должны быть.

Он напомнил, что на территории станции расположена военная техника россиян, что оценивается как наивысший уровень угрозы. Монастырский заявил, что обстрелы станции оккупантами показывают, что для противника нет никаких сдерживающих факторов. 

На сегодняшний день МВД и правительство обсуждают "разные сценарии", в том числе и эвакуацию населения ближайших населенных пунктов в случае чрезвычайной ситуации. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Читайте также: Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский

Дмитрий Гриниченко
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война мвд Запорожская АЭС
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