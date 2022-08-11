Запорожская АЭС не должна использоваться в рамках "какой-либо военной операции" – Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции". Об этом сообщили в офисе генсека ООН.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По словам Гутерриша, он серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Запорожской АЭС, а в последние дни вместо деэскалации поступали сообщения об инцидентах, которые могут привести к катастрофе в случае их продолжения.
"Призываю вооруженные силы РФ и Украины немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС и не наносить удары по ее объектам или окрестностям. Настоятельно призываю стороны вывести любой военный персонал и технику и воздержаться от дальнейшего развертывания сил на объекте. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", – заявил генсек ООН.
Он призвал согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района.
- 4 марта 2022 года армия РФ захватила Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. 6 августа россияне попали по площадке АЭС непосредственно вблизи с хранилищем отработанного ядерного топлива.
- Президент Владимир Зеленский заявил о ядерном шантаже РФ. G7 требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и пустить на станцию МАГАТЭ.
- Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС. У Зеленского говорят – РФ хочет спектакля.
Читайте также: Зеленский: Авария на Запорожской АЭС будет равноценной применению Россией ядерного оружия
Комментарии