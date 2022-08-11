Запорожская АЭС не должна использоваться в рамках "какой-либо военной операции" – Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить боевые действия вокруг захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции и заявил, что ее нельзя использовать в рамках "какой-либо военной операции". Об этом сообщили в офисе генсека ООН.

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По словам Гутерриша, он серьезно обеспокоен ситуацией вокруг Запорожской АЭС, а в последние дни вместо деэскалации поступали сообщения об инцидентах, которые могут привести к катастрофе в случае их продолжения.

"Призываю вооруженные силы РФ и Украины немедленно прекратить все военные действия в непосредственной близости от АЭС и не наносить удары по ее объектам или окрестностям. Настоятельно призываю стороны вывести любой военный персонал и технику и воздержаться от дальнейшего развертывания сил на объекте. Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции", – заявил генсек ООН.

Он призвал согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района.

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Дмитрий Гриниченко

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