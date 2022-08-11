Зеленский: Авария на Запорожской АЭС будет равноценной применению Россией ядерного оружия
Президент Владимир Зеленский заявил, что радиационная авария на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции будет равноценной применению Россией ядерного оружия. Об этом он заявил во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы.
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По его словам, Россия фактически держит в заложниках атомные станции и шантажирует всех вероятной катастрофой. Он отметил, что все задумываются, как действовать, если РФ применит тактическое ядерное оружие. Однако также стоит подумать, что оккупанты могут спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС.
"По фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия, но без ядерного удара", — сказал президент.
Зеленский заявил, что никто не сможет остановить радиоактивный ветер, однако есть возможность остановить Россию.
"И чем быстрее мы остановим Россию, тем быстрее Европа и мир смогут снова ощутить безопасность", — резюмировал он.
- 4 марта 2022 года армия РФ захватила Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. 6 августа россияне попали по площадке АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.
- Президент Владимир Зеленский заявил о ядерном шантаже РФ. G7 требует вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и пустить на станцию МАГАТЭ.
- Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС. У Зеленского говорят – РФ хочет спектакля.
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