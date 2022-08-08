Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал мир ударить по России новыми санкциями в ответ на создание страной-агрессором угрозы ядерной катастрофы. Он напомнил, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв в одном реакторе, а Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков.

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Зеленский рассказал, что Украина активно информирует мир о ядерном шантаже РФ, обстрелах и минировании Запорожской АЭС, на что уже есть соответствующие реакции международного сообщества, но, как подчеркнул президент, нужно ускорить ответные действия.

"Россия не будет обращать внимания на слова и беспокойство. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы. Мир должен не забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", – сказал Зеленский.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.

23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

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Оксана Житнюк

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