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Зеленский о ядерном шантаже РФ: Россия не будет обращать внимания на слова и беспокойство видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 23:36
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал мир ударить по России новыми санкциями в ответ на создание страной-агрессором угрозы ядерной катастрофы. Он напомнил, что на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв в одном реакторе, а Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков.

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Зеленский рассказал, что Украина активно информирует мир о ядерном шантаже РФ, обстрелах и минировании Запорожской АЭС, на что уже есть соответствующие реакции международного сообщества, но, как подчеркнул президент, нужно ускорить ответные действия.

"Россия не будет обращать внимания на слова и беспокойство. Нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы. Мир должен не забывать о Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе. Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", – сказал Зеленский.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока.
  • 23 июля гендиректор МАГАТЭ заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на АЭС.
  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  

Смотрите также: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки – видео

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война Грузия агрессия рф
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