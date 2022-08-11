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Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС. У Зеленского говорят – РФ хочет спектакля

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 07:22
Россия созвала Совбез ООН по Запорожской АЭС. У Зеленского говорят – РФ хочет спектакля - Фото
Совбез ООН (Фото: EPA)

Россия хочет устроить дешевый спектакль в ООН, инициируя заседание Совета безопасности по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Вчера зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ инициирует заседание Совбеза по теме Запорожской АЭС – якобы из-за "украинских обстрелов". Позже в пресс-службе ООН сообщили, что заседание состоится 11 августа, на нем в частности выступит директор МАГАТЭ Марио Гросси.

Подоляк считает, что Россия "хочет устроить дешевый спектакль" в стенах ООН, но забывает, что мир не работает по правилам российского телевидения.

"Россия захватывает крупнейшую АЭС Европы, берет в заложники персонал, минирует стены, хранит оружие в цехах, обстреливает со станции города. Но "провоцирует катастрофу Украина"?" – риторически написал он.

Постпред Польши при ООН Кшиштоф Щерский также заявил Polsat news, что инициирование встречи в СБ – часть "гигантской кампании Кремля по дезинформации".

Он отметил, что РФ оккупировала АЭС, использует ядерный шантаж, а также хочет вызвать энергетический кризис в Украине, приказав отключить подачу электроэнергии от этой станции. По словам Щерского, Россия хочет разрешить инспекцию АЭС, но на своих условиях.

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и как она использует ее против Украины

Марк Сировой
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Кшиштоф Щерский Дмитрий Полянский совбез оон обстрелы АЭС Энергодар михаил подоляк
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