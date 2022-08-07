Россия вновь обстреляла Запорожскую АЭС. Целили в хранилище ядерных отходов – Энергоатом

Вечером, 6 августа российские оккупанты совершили очередные ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной станции и города Энергодар. Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), сообщают в Энергоатоме.

Целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. В сухом хранилище находятся 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива, уточняют в Энергоатоме.

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Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ Запорожской АЭС.

Своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно.

Из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции.

В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС – он был доставлен в городскую больницу.

Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал Росатома, заранее скрылись в бункерных помещениях станционных кризисного центра и центра технической поддержки.

Российские военные также стреляли вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору Энергодара.

"В этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно покончить с действиями российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории гражданского ядерного объекта Украины – ЗАЭС – и установку в районе расположения крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны", – призывают в Энергоатоме.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа в Энергоатоме заявили, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины.

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Роман Брыль

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