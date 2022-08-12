UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кислица объяснил послу России в ООН "доступно, как школьнику", что нужно на ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 09:40
Кислица объяснил послу России в ООН
Сергей Кислица (фото - ЕРА)

Вместо шоу на Совбезе ООН, где Кремль пытался вывернуть себе на пользу ситуацию с российским ядерным шантажом на оккупированной Запорожской АЭС, Россия должна предпринять три шага для деэскалации на ядерном объекте. Об этом, обращаясь к российскому послу Василию Небензе во время заседания, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он назвал ситуацию вокруг АЭС "беспрецедентной угрозой ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира". Кислица напомнил присутствующим, что россияне "хорошо известны своими тщательно продуманными планами обмана, саботажа и сокрытия информации", и добавил – их действия на АЭС являются отличным тому примером.

Как пример провокации он привел обстрел 6 августа: оккупанты на станции (около 500 военных и сотрудников Росатома) заблаговременно укрылись в убежищах, спрятав военную технику в машинных отделениях первого и второго реакторов. После обстрела Москва тут же обвинила в нем Украину.

Смотрите видео: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки

Дипломат сказал в речи, что должна сделать РФ: "Объясню российскому послу максимально просто, шаг за шагом, так, чтобы понял даже школьник:

→ громко и ясно заявить, что Россия разрешает миссию под руководством МАГАТЭ немедленно и безоговорочно;
→ разминировать объекты ЗАЭС;
→ убрать свой военный персонал и вывести свое вооружение".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и Запорожскую АЭС, самую большую в Европе и третью в мире. Оккупанты заминировали ее и устраивают обстрелы. Была повреждена ЛЭП, АЭС враг начал переподключать к оккупированному Крыму. Армия РФ бьет снарядами рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, шантажируя мир ядерной аварией. В МАГАТЭ требуют допуска ее экспертов на АЭС.

Кислица подчеркнул, что действия РФ на ЗАЭС "полностью нарушают практически все семь неотъемлемых столпов безопасности", которые были изложены еще 2 марта гендиректором МАГАТЭ, и призвал организацию и международное сообщество принудить Кремль к деоккупации станции.

"Обеспечение безопасности и защиты ядерной установки нельзя рассматривать как "жест доброй воли": это обязанность оккупирующего государства в соответствии с международным гуманитарным правом", – напомнил дипломат.

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и как она использует ее против Украины

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Кислица Василий Небензя ООН обстрел война радиация совбез оон АЭС деоккупация Энергодар заэс Запорожская АЭС ядерная безопасность
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 