Кислица объяснил послу России в ООН "доступно, как школьнику", что нужно на ЗАЭС

Вместо шоу на Совбезе ООН, где Кремль пытался вывернуть себе на пользу ситуацию с российским ядерным шантажом на оккупированной Запорожской АЭС, Россия должна предпринять три шага для деэскалации на ядерном объекте. Об этом, обращаясь к российскому послу Василию Небензе во время заседания, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он назвал ситуацию вокруг АЭС "беспрецедентной угрозой ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира". Кислица напомнил присутствующим, что россияне "хорошо известны своими тщательно продуманными планами обмана, саботажа и сокрытия информации", и добавил – их действия на АЭС являются отличным тому примером.

Как пример провокации он привел обстрел 6 августа: оккупанты на станции (около 500 военных и сотрудников Росатома) заблаговременно укрылись в убежищах, спрятав военную технику в машинных отделениях первого и второго реакторов. После обстрела Москва тут же обвинила в нем Украину.

Смотрите видео: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки

Дипломат сказал в речи, что должна сделать РФ: "Объясню российскому послу максимально просто, шаг за шагом, так, чтобы понял даже школьник:

→ громко и ясно заявить, что Россия разрешает миссию под руководством МАГАТЭ немедленно и безоговорочно;

→ разминировать объекты ЗАЭС;

→ убрать свой военный персонал и вывести свое вооружение".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и Запорожскую АЭС, самую большую в Европе и третью в мире. Оккупанты . 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и Запорожскую АЭС, самую большую в Европе и третью в мире. Оккупанты заминировали ее и устраивают обстрелы . Была повреждена ЛЭП, АЭС враг начал переподключать к оккупированному Крыму. Армия РФ бьет снарядами рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, шантажируя мир ядерной аварией. В МАГАТЭ требуют допуска ее экспертов на АЭС.

Кислица подчеркнул, что действия РФ на ЗАЭС "полностью нарушают практически все семь неотъемлемых столпов безопасности", которые были изложены еще 2 марта гендиректором МАГАТЭ, и призвал организацию и международное сообщество принудить Кремль к деоккупации станции.

"Обеспечение безопасности и защиты ядерной установки нельзя рассматривать как "жест доброй воли": это обязанность оккупирующего государства в соответствии с международным гуманитарным правом", – напомнил дипломат.

Секретарь СНБО Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".

Читайте также: Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и как она использует ее против Украины

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.