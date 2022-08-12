Кислица объяснил послу России в ООН "доступно, как школьнику", что нужно на ЗАЭС
Вместо шоу на Совбезе ООН, где Кремль пытался вывернуть себе на пользу ситуацию с российским ядерным шантажом на оккупированной Запорожской АЭС, Россия должна предпринять три шага для деэскалации на ядерном объекте. Об этом, обращаясь к российскому послу Василию Небензе во время заседания, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
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Он назвал ситуацию вокруг АЭС "беспрецедентной угрозой ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира". Кислица напомнил присутствующим, что россияне "хорошо известны своими тщательно продуманными планами обмана, саботажа и сокрытия информации", и добавил – их действия на АЭС являются отличным тому примером.
Как пример провокации он привел обстрел 6 августа: оккупанты на станции (около 500 военных и сотрудников Росатома) заблаговременно укрылись в убежищах, спрятав военную технику в машинных отделениях первого и второго реакторов. После обстрела Москва тут же обвинила в нем Украину.
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Дипломат сказал в речи, что должна сделать РФ: "Объясню российскому послу максимально просто, шаг за шагом, так, чтобы понял даже школьник:
→ громко и ясно заявить, что Россия разрешает миссию под руководством МАГАТЭ немедленно и безоговорочно;
→ разминировать объекты ЗАЭС;
→ убрать свой военный персонал и вывести свое вооружение".
Кислица подчеркнул, что действия РФ на ЗАЭС "полностью нарушают практически все семь неотъемлемых столпов безопасности", которые были изложены еще 2 марта гендиректором МАГАТЭ, и призвал организацию и международное сообщество принудить Кремль к деоккупации станции.
"Обеспечение безопасности и защиты ядерной установки нельзя рассматривать как "жест доброй воли": это обязанность оккупирующего государства в соответствии с международным гуманитарным правом", – напомнил дипломат.
- Секретарь СНБО Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
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