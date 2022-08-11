Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС: Это наша территория, пусть армия РФ идет вон

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов скептичен по поводу идеи введения миротворческого контингента на территорию Запорожской атомной электростанции, так как это украинская территория, и, по его мнению, мир должен требовать, чтобы РФ вывела оттуда свои войска. Об этом он сказал в интервью НВ.

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На вопрос о том, есть ли возможность введения миротворческого контингента, который контролировал бы АЭС, пока российские оккупанты оттуда не выйдут, Данилов ответил: "Какой миротворческий контингент, если это наша территория? Пусть забирают свои войска и пусть идут оттуда вон. Это то, что должен требовать весь мир, – чтобы они оставили нашу территорию".

"Не дай бог, там случится какая-то ядерная катастрофа, могу сказать, что Чернобыль – это будут только цветочки в сравнении с тем, что может случиться на Запорожской АЭС. Это самая большая ядерная станция в Европе. Там стоит шесть огромных блоков. А скажите, что мы можем сделать, если ее захватили вооруженные террористы, нагнали технику на эту территорию, если их там находится тьма-тьмущая? Если мы начнем там с ними выяснять отношения, вероятность того, что они примут решение, что ее надо подорвать, – она существует. Вот в чем проблема", – сказал Данилов.

При этом в мире, как считает секретарь СНБО, "не хотят заниматься этим вопросом". Он напомнил об институции МАГАТЭ, которая должна была сразу реагировать на события на АЭС, но "они где-то делись".

Он также напомнил, что мир уже ранее "проглотил" захват Крыма, после чего был сбит Boeing 777, что привело к гибели 298 человек.

"Восемь лет прошло – весь мир молчит. Если мы и дальше будем потакать таким террористам – я не знаю, что в мире может дальше происходить", – добавил Данилов.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

Сегодня, 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Оксана Житнюк

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