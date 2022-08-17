Генеральный секретарь ООН приехал во Львов – фото

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Об этом сообщает Twitter пресс-представителя ООН.

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В комментарии к опубликованному фото сообщается, что Гутерриш приехал во Львов, где намерен принять участие в завтрашней встрече с Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вчера сообщалось, что встреча состоится по инициативе Зеленского и основной ее темой будет ситуация на Запорожской АЭС.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Сергей Бережной

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