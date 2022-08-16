Подоляк о четырех шагах к освобождению Запорожской АЭС
16.08.2022, 22:34
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в Twitter четыре шага к освобождению от российских оккупантов Запорожской атомной электростанции.
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"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев", – написал Подоляк.
Он отмечает, что при таком подходе Россия, конечно, дает задний ход, потому что ей есть что скрывать.
"Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности (России. – Ред). Третьим – ультимативное требование к России покинуть станцию. И, наконец, четвертый шаг – изгнание России из Совета безопасности", – считает Подоляк.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
- 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
- Во Львове 18 августа по инициативе Владимира Зеленского пройдут его переговоры с Генсеком ООН Гутерришем и президентом турции Эрдоганом, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.
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