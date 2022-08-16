UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о четырех шагах к освобождению Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 22:34
Подоляк о четырех шагах к освобождению Запорожской АЭС - Фото
Запорожская АЭС (Фото - пресс-служба Энергоатома)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в Twitter четыре шага к освобождению от российских оккупантов Запорожской атомной электростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев", – написал Подоляк.

Он отмечает, что при таком подходе Россия, конечно, дает задний ход, потому что ей есть что скрывать.

"Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности (России. – Ред). Третьим – ультимативное требование к России покинуть станцию. И, наконец, четвертый шаг – изгнание России из Совета безопасности", – считает Подоляк.

Фото – скриншот из Twitter Михайло Подоляк
  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
  • Во Львове 18 августа по инициативе Владимира Зеленского пройдут его переговоры с Генсеком ООН Гутерришем и президентом турции Эрдоганом, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ядерная угроза ООН михаил подоляк Запорожская АЭС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 