Подоляк о четырех шагах к освобождению Запорожской АЭС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил в Twitter четыре шага к освобождению от российских оккупантов Запорожской атомной электростанции.

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"Отличный первый шаг ООН: все визиты на ЗАЭС – только через Киев", – написал Подоляк.

Он отмечает, что при таком подходе Россия, конечно, дает задний ход, потому что ей есть что скрывать.

"Вторым шагом должны стать санкции в отношении атомной промышленности (России. – Ред). Третьим – ультимативное требование к России покинуть станцию. И, наконец, четвертый шаг – изгнание России из Совета безопасности", – считает Подоляк.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Во Львове 18 августа по инициативе Владимира Зеленского пройдут его переговоры с Генсеком ООН Гутерришем и президентом турции Эрдоганом, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.

Сергей Бережной

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