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Запорожская АЭС. В случае аварии придется эвакуировать около 400 000 человек — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 13:27
Запорожская АЭС. В случае аварии придется эвакуировать около 400 000 человек — ОВА - Фото
Запорожская АЭС (Фото: скриншот с видео)

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции придется эвакуировать около 400 000 человек из Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, ситуация на Запорожской АЭС остается опасной. Он отметил, что если рассматривать 50-километровую зону обязательного отселения в случае аварии на ЗАЭС, то придется эвакуировать около 200 000 человек из Запорожской области и еще столько же — из Днепропетровской.

Речь идет о Никополе, Марганце, Энергодаре, Васильевке, Днепрорудное и ряде других населенных пунктов. 

"Проблема в том, что полностью реализовать мероприятия по защите населения невозможно, так как часть территорий оккупирована. Россияне даже заняли центр резервного управления, где должны находиться украинские энергетики на случай аварийной ситуации. Поэтому ситуация действительно сложная и последнюю неделю и президент, и правительство пытаются делать все, чтобы ее стабилизировать", — заявил Старух.

Он отметил, что пока радиационный фон в районе Запорожской АЭС стабильный, показатели не превышают норму. Одновременно глава ОВА подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент из-за действий россиян. 

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД 

Дмитрий Гриниченко
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