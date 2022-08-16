Во Львове 18 августа планируется встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана

18 августа во Львове планируется встреча президента Владимира Зеленского с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.

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Во Львове в четверг по инициативе Зеленского пройдут его переговоры с Гутерришем и Эрдоганом, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС, сообщает агентство.

19 августа Гутерриш планирует посетить Одессу в связи с продолжением морского экспорта украинского зерна, договоренность о котором была достигнута с участием ООН.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

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Сергей Бережной

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