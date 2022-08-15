Генсек ООН обсудил с Шойгу "условия безопасного функционирования" ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Среди прочего обсудили "условия безопасного функционирования" Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Кроме темы ЗАЭС, стороны также обменялись мнениями о "миссии по установлению фактов в связи с инцидентом в Еленовской тюрьме".

Также Гутерриш и Шойгу обсудили "инициативы ООН по облегчению экспорта российских продуктов питания и удобрений".

Пресс-релиз Минобороны РФ о разговоре практически идентичен сообщению пресс-службы ООН.

4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.

Последние несколько недель россияне регулярно обстреливают территорию возле Запорожской АЭС. МИД Украины предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.

На прошлой неделе в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из трех работающих энергоблоков сработала аварийная защита – и теперь она отключена. При обстреле также серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

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Вадим Ребрина

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