UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек ООН обсудил с Шойгу "условия безопасного функционирования" ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 22:24
Генсек ООН обсудил с Шойгу
Антониу Гутерриш (фото – ЕРА)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Среди прочего обсудили "условия безопасного функционирования" Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кроме темы ЗАЭС, стороны также обменялись мнениями о "миссии по установлению фактов в связи с инцидентом в Еленовской тюрьме".

Также Гутерриш и Шойгу обсудили "инициативы ООН по облегчению экспорта российских продуктов питания и удобрений".

Пресс-релиз Минобороны РФ о разговоре практически идентичен сообщению пресс-службы ООН.

  • 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.
  • Последние несколько недель россияне регулярно обстреливают территорию возле Запорожской АЭС. МИД Украины предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
  • На прошлой неделе в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из трех работающих энергоблоков сработала аварийная защита – и теперь она отключена. При обстреле также серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

Читайте также: 42 страны и ЕС требуют от России вывести войска из Запорожской АЭС и вернуть ее Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН сергей шойгу заэс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 