Генсек ООН обсудил с Шойгу "условия безопасного функционирования" ЗАЭС
15.08.2022, 22:24
Антониу Гутерриш (фото – ЕРА)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Среди прочего обсудили "условия безопасного функционирования" Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кроме темы ЗАЭС, стороны также обменялись мнениями о "миссии по установлению фактов в связи с инцидентом в Еленовской тюрьме".
Также Гутерриш и Шойгу обсудили "инициативы ООН по облегчению экспорта российских продуктов питания и удобрений".
Пресс-релиз Минобороны РФ о разговоре практически идентичен сообщению пресс-службы ООН.
- 4 марта 2022 года российские оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом.
- Последние несколько недель россияне регулярно обстреливают территорию возле Запорожской АЭС. МИД Украины предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- На прошлой неделе в результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из трех работающих энергоблоков сработала аварийная защита – и теперь она отключена. При обстреле также серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.
Читайте также: 42 страны и ЕС требуют от России вывести войска из Запорожской АЭС и вернуть ее Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии