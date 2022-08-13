"Прилетает за пять секунд". Россияне снова стреляют в сторону Запорожской АЭС – мэр
13.08.2022, 14:35
Запорожская АЭС (фото - Запорізька атомна електростанція, Facebook)
Российские оккупанты снова ведут огонь в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
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Он пишет, что местные жители сообщают об обстрелах оккупантов со стороны парковой зоны в сторону АЭС и промзоны. Промежуток между вылетом и прилетом – около трех-пяти секунд.
Орлов призвал местных жителей быть осторожными и по возможности не находиться на улицах Энергодара.
- Сегодня разведка сообщила, что РФ готовит провокацию под украинским флагом в районе АЭС, чтобы обвинить ВСУ.
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