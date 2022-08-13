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Запорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом, чтобы обвинить ВСУ — фото

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 11:46
Запорожская АЭС. РФ готовит провокацию под украинским флагом, чтобы обвинить ВСУ — фото - Фото
Российская САУ "Пион" на въезде в Энергодар (Фото: ГУР/Telegram)

Российские оккупанты готовят провокацию под украинским флагом на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить в обстрелах Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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В ГУР заявляют, что к стелле "Энергодар" на въезде во временно оккупированный город, россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с маркировкой "Z".

На самой САУ подняли украинский флаг, очевидно, что ее будут использовать для очередных провокаций, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах АЭС, считает разведка. 

Также сообщается, один из артиллерийских ударов противника повредил первый блок насосной станции одного из цехов АЭС, еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части станции. Вражеские обстрелы спровоцировали пожар в лесу и на поле возле станции, а тушение возгораний усложнено из-за обстрела пожарной части. 

Противник активно создает картинку для российской пропаганды, недавно на Запорожскую АЭС завезли два автобуса с массовкой, которая будет играть роль "местных жителей и персонала". Настоящие жители Энергодара и персонал отказываются участвовать в постановках оккупантов. 

Поселок Водяное, откуда россияне обстреливают Запорожскую АЭС на карте

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.  5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. 
  • 6 августа МИД Украины обвинило Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 11 августа, россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.

Читайте также: Запорожская АЭС. Рассматривается сценарий эвакуации ближайших населенных пунктов — МВД 

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы временно оккупированные территории Запорожская АЭС
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