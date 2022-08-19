"Высока вероятность теракта". У ГУР – новые доказательства о подготовке провокации на ЗАЭС

Главное управление разведки получило новые подтверждения о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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По словам разведчиков, оккупанты приказали оставаться дома лицензированному персоналу, который выполняет свои функции на основании лицензии Госатоминспекции. На территорию АЭС будет допущена лишь небольшая часть оперативного персонала.

Кроме того, в ГУР отмечают, что на вечернем собрании руководства АЭС 18 августа отсутствовали представители Росатома. По данным разведки, они были на всех подобных встречах с начала оккупации, но сейчас вообще покинули территорию АЭС.

"Учитывая количество оружия, которое сейчас находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокационные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", – пишет ГУР.

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Марк Сировой

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