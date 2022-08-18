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Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по ЗАЭС – фото

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18.08.2022, 16:51
Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по ЗАЭС – фото - Фото
Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский (фото - Telegram президента)

18 августа президент Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвал его сделать то, что должна делать Организация – обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск. Об этом  глава государства написал в Telegram.

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Гутерриш прибыл во Львов еще вчера, 17 августа.

По словам президента, отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на ЗАЭС.

"Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск", – написал Зеленский.

Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по ЗАЭС – фото

Они "согласовали параметры" возможной миссии МАГАТЭ на АЭС – только законно через свободную от оккупантов территорию Украины.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и ЗАЭС, самую большую в Европе и третью в мире. В июле и августе туда согнали больше личного состава и техники. Оккупанты заминировали АЭС и неоднократно обстреливали ее территорию, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". Была повреждена ЛЭП, АЭС враг начал переподключать к оккупированному Крыму. В МАГАТЭ требуют допуска. Западные СМИ, придерживаясь стандартов журналистики, дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя за западную аудиторию ложь и пропаганду (пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой, фактически, шантажируя его.

Президент сообщил генсеку ООН, что Украина готова принять активное участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН и наработке ряда инициатив: прежде всего для выработки правовых механизмов привлечения РФ к ответственности, в частности, через спецтрибунал, и нового механизма компенсации ущерба от вторжения РФ.

Собеседники договорились "продолжать координацию" по вывозу украинского зерна через разблокированный морской коридор на Черном море. Обсудили возможные направления развития этого процесса.

"Увеличение количества судов, безопасно экспортирующих украинскую продовольствие, является глобальной потребностью", – пишут на сайте Офиса президента.

Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по ЗАЭС – фото

Были подняты вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, а также освобождения из плена военнослужащих и медиков. Гутерриш рассказал, что ООН делает для установления фактов в Еленовке, где РФ убила украинских военнопленных. Зеленский предложил включить в мандат миссии ООН соблюдение Россией договоренностей по выводу защитников Азовстали и предусмотреть обеспечение безопасности и прав военнопленных.

Как пишут в Офисе президента, генсек ООН "заверил в предоставлении необходимой прямой помощи" украинцам, чтобы те нормально перезимовали.

Зеленский пригласил Гутерриша принять 23 августа участие в онлайн-саммите Крымской платформы. Прошлый саммит год назад ООН проигнорировала.

Читайте также: Если Эрдоган сблизится с Путиным, США могут вывести свои компании из Турции – Politico

Евгений Пилипенко
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Антониу Гутерриш Владимир Зеленский ООН Львов война встреча АЭС
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