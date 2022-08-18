Началась встреча Зеленского и Эрдогана во Львове – видео, фото
Во Львове начались переговоры президента Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Twitter агентства Anadolu.
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По предварительной информации, речь на переговорах будет идти о "механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем".
По предположениям в медиа, могут также обсуждаться условия прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Позже сегодня должны пройти трехсторонние переговоры Зеленского с Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.
Дополнено. Первые кадры и видео встречи.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 18, 2022
- 4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.
- Подоляк заявлял, что на сегодняшний день переговоры с Россией будут означать поражение для Украины и Европы.
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