Началась встреча Зеленского и Эрдогана во Львове – видео, фото

Во Львове начались переговоры президента Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Twitter агентства Anadolu.

По предварительной информации, речь на переговорах будет идти о "механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем".

По предположениям в медиа, могут также обсуждаться условия прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже сегодня должны пройти трехсторонние переговоры Зеленского с Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.

Дополнено. Первые кадры и видео встречи.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp