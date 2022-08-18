Если Эрдоган сблизится с Путиным, США могут вывести свои компании из Турции – Politico

Администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе бизнесов из Турции, со ссылкой на источник в Белом доме пишет Рolitico.

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"На чьей ты стороне на самом деле? Это вопрос, который обязательно возникнет в голове у президента Украины Владимира Зеленского, когда он встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в четверг. Из всех членов альянса НАТО Эрдоган, пожалуй, самый скользкий с точки зрения своих пристрастий", – так начинается статья.

Как выразился собеседник издания, у президента США Джо Байдена думают, что Турция "должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала", однако ее тесные взаимоотношения со страной-оккупантом Россией "создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром".

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Если Анкара и Москва пойдут на еще большее сближение, то США якобы могут запретить Турции производить расчеты в долларах, говорит источник.

5 августа президент Турции и российский диктатор Владимир Путин встретились в Сочи. Там, как заявил потом Эрдоган, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в нацвалютах. В Москве заявили, что Анкара якобы готова платить за газ частично в рублях.

Евгений Пилипенко

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