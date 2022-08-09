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Эрдоган обвинил кого-то в безответственности и желании продолжать войну

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 06:40
Эрдоган обвинил кого-то в безответственности и желании продолжать войну - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил кого-то в срыве "мирного диалога" страны-оккупанта России и страны-жертвы ее агрессии Украины. Выступая на конференции послов Турции в Анкаре, он напомнил о раундах переговоров российской и украинской делегаций в Анталье и Стамбуле, которые в итоге закончились ничем, пишет Anadolu.

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В начале апреля, когда российские войска под угрозой локальных окружений и разгрома отступили с севера Украины, вскрылось, какие они творили зверства в оккупированных населенных пунктах. Официальный Киев заявил, что после такого никаких переговоров быть не может.

Президент Турции посетовал, что "не удалось сохранить позитивную атмосферу и приблизить прекращения кровопролития".

"Наряду с теми, кто, как и Турция, выступает за мирное урегулирование, нашлись те, кто выступал за продолжение войны. Большой ущерб для сторон", – посетовал Эрдоган.

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Он не уточнил, кого имел в виду.

По его словам, "одних заявлений о готовности к миру бывает недостаточно, мир может быть достигнут лишь путем ответственного подхода".

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Евгений Пилипенко
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