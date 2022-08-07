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На Западе растет беспокойство по поводу углубления связей Турции с Россией – FT

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 04:51
На Западе растет беспокойство по поводу углубления связей Турции с Россией – FT - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Западные страны встревожены углубляющимся экономическим сотрудничеством между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским диктатором Владимиром Путиным и предупреждают о растущем риске того, что страна-член НАТО может подвергнуться ограничениям, если поможет России избежать санкций. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники.

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Шесть западных официальных лиц заявили FT, что обеспокоены договоренностью лидеров Турции и России расширить сотрудничество в области торговли и энергетики, достигнутой на встрече 5 августа.

Один чиновник ЕС сказал, что Евросоюз все более и более внимательно следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция все больше становится платформой для торговли с Россией.

Другой назвал поведение Турции по отношению к России "крайне оппортунистическим", добавив: "Мы пытаемся заставить Турцию обратить внимание на наши опасения".

Вашингтон неоднократно предупреждал, что он введет против стран, которые помогают России уклоняться от санкций, "вторичные санкции".

Еще один высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган выполнит обещания, которые дал Путину.

Однако несколько других западных официальных лиц отклонили это предположение, поскольку Турция очень глубоко интегрирована в финансовую и экономическую системы Запада.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе пока не было официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции из-за достигнутых в Сочи соглашений с Путиным. 

Наталия Медведева
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санкции Турция реджеп тайип эрдоган
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