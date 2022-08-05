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Путин и Эрдоган говорили о Сирии, Ливии и "борьбе с террористическими группами" – Anadolu

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 22:15
Путин и Эрдоган говорили о Сирии, Ливии и
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото – EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин по итогам сегодняшней встречи в Сочи заявили о желании "развивать двусторонние отношения" и "действовать солидарно для борьбы с террористическими группами". Об этом сообщает Anadolu.

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На переговорах в контексте соглашения о деблокаде украинских портов обсуждался экспорт в Россию сырья, которое необходимо для производства в РФ удобрений и зерна.

Также Турция и Россия "подчеркнули важность политического процесса для достижения прочной стабильности в Сирии и подтвердили решимость действовать солидарно для борьбы с террористическими группами".

Они также подтвердили, что сохраняют приверженность "суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии". 

  • Российские источники утверждают, что в ходе переговоров в Сочи Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате за российский газ в рублях
  • Washington Post допускал, что Путин намерен обратиться к Эрдогану за помощью в обходе западных санкций.

Читайте также: Кремль считает Эрдогана потенциальным посредником в переговорах с Украиной – Bloomberg

Сергей Бережной
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