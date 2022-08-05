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Кремль считает Эрдогана потенциальным посредником в переговорах с Украиной – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 18:35
Кремль считает Эрдогана потенциальным посредником в переговорах с Украиной – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

В Москве считают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потенциальным посредником в возможных мирных переговорах между Украиной и Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

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Тем не менее Россия не намерена смягчать свои условия для прекращения боевых действий, а зашедшие в тупик мирные переговоры с Украиной вряд ли возобновятся, если не произойдет серьезного смещения баланса в войне в пользу РФ, говорят источники.

Турция уже давно настаивает на роли посредника в мирном урегулировании, но РФ пока прохладно относится к этой идее. Тем не менее российский диктатор Владимир Путин сегодня в Сочи поблагодарил Эрдогана за усилия по зерновому вопросу.

В преддверии их встречи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что соглашение от 22 июля об экспорте украинского зерна может "послужить основой для более широкого прекращения огня и мирного плана".

В Анкаре подсчитали, что из-за роста цен на энергию и снижения туристических потоков Турция теряет $35 млрд. Это ключевой фактор, побуждающий Турцию попытаться положить конец войне, пишет издание. Кроме того, посредническая роль укрепит международный авторитет Эрдогана, который борется с инфляцией, приближающейся к 80%, менее чем за год до президентских выборов.

Вадим Ребрина
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владимир путин реджеп тайип эрдоган
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