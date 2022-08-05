Эрдоган обсудит с Путиным "прекращение кровопролития и достижение перемирия" — Anadolu
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретиться в Сочи с российским диктатором Владимиром Путиным 5 августа и обсудит с ним вопросы войны России против Украины. Об этом сообщает турецкой информационное агентство Anadolu.
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Эрдоган и Путин обсудят войну России против Украины и реализацию "зерновой сделки", где Стамбул и ООН выступают посредниками. Сообщается, что они обсудят "шаги по устранению проблем на пути действенности зернового коридора".
Также президент Турции "акцентирует внимание на готовности Анкары к посильному вкладу в прекращение кровопролития и достижению режима прекращения огня".
Кроме Украины Эрдоган и Путин обсудят вопросы Сирии, где Турция собирается проводить военную операцию, а также сотрудничество Турции и РФ в разных сферах.
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Эрдоган заявил, что удар России по порту Одессы "опечалил" Турцию.
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