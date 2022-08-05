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Эрдоган обсудит с Путиным "прекращение кровопролития и достижение перемирия" — Anadolu

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 12:56
Эрдоган обсудит с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретиться в Сочи с российским диктатором Владимиром Путиным 5 августа и обсудит с ним вопросы войны России против Украины. Об этом сообщает турецкой информационное агентство Anadolu.

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Эрдоган и Путин обсудят войну России против Украины и реализацию "зерновой сделки", где Стамбул и ООН выступают посредниками. Сообщается, что они обсудят "шаги по устранению проблем на пути действенности зернового коридора". 

Также президент Турции "акцентирует внимание на готовности Анкары к посильному вкладу в прекращение кровопролития и достижению режима прекращения огня". 

Кроме Украины Эрдоган и Путин обсудят вопросы Сирии, где Турция собирается проводить военную операцию, а также сотрудничество Турции и РФ в разных сферах. 

Читайте также: Эрдоган заявил, что отношение Запада к Путину "не то, которое устраивает политиков" 

Дмитрий Гриниченко
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