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Эрдоган заявил, что отношение Запада к Путину "не то, которое устраивает политиков"

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 08:42
Эрдоган заявил, что отношение Запада к Путину
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение западных стран к российскому диктатору Владимиру Путину не является таковым, которое "устраивает политиков". Об этом он сообщил в интервью каналу TRT.

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"Наша встреча с Путиным была действительно другой. Потому что сейчас мы играем очень важную роль в деле Зеленского-Путина. Потому что мы здесь ни на кого не смотрим глазами врага, и таким образом наш взгляд несет в себе действительно искренний подход с обеих сторон. Кроме того, как вы знаете по господину Путину есть западный подход, то есть это не тот подход который устраивает политиков. Конечно, если посмотреть на это таким образом, как на вас посмотрит Путин?", — заявил Эрдоган.

По его словам, во время встречи в Иране, они с Путиным "легко урегулировали" вопросы двухсторонних отношений, "несмотря на конъюнктуру". 

"Конечно, есть некоторые разногласия между нами и негативными условиями, созданными войной. Мы делали то, во что верили. И мы должны поддерживать наши существующие двусторонние отношения с Россией на основе взаимных интересов и развивать их в потенциальных направлениях", — сказал турецкий президент. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия владимир путин Турция запад реджеп тайип эрдоган
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