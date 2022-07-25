Эрдоган заявил, что удар России по порту Одессы "опечалил" Турцию
25.07.2022, 23:47
Реджеп Тайип Эрдоган (фото – ЕРА)
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ракетный удар России по Одесскому морскому торговому порту "опечалил" Турцию, и призвал стороны заключенного в Анкаре соглашения "защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами". Об этом он сказал в интервью TRT, сообщает TRT Haber.
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"Мы можем видеть, насколько чувствительной была атака на Одесский порт. Мы ожидаем, что каждый будет защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами", – сказал Эрдоган.
TRT World уточняет, что президент также сказал, что нападение России на порт в Одессе "опечалило" Турцию, добавив, что "неудача здесь обернется против всех нас".
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- В МИД Украины назвали это "плевком в лицо" президенту Турции Реджепу Эрдогану и генсеку ООН и призвали Анкару и ООН обеспечить выполнение Россией обязательств.
- Посол США в Киеве призвала привлечь РФ к ответственности. Генсек ООН "безоговорочно осудил" удары, но не Россию.
- Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: россияне сообщили Анкаре, что они к удару не причастны.
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