Эрдоган заявил, что удар России по порту Одессы "опечалил" Турцию

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ракетный удар России по Одесскому морскому торговому порту "опечалил" Турцию, и призвал стороны заключенного в Анкаре соглашения "защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами". Об этом он сказал в интервью TRT, сообщает TRT Haber.

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"Мы можем видеть, насколько чувствительной была атака на Одесский порт. Мы ожидаем, что каждый будет защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами", – сказал Эрдоган.

TRT World уточняет, что президент также сказал, что нападение России на порт в Одессе "опечалило" Турцию, добавив, что "неудача здесь обернется против всех нас".







Вадим Ребрина

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