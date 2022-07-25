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Эрдоган заявил, что удар России по порту Одессы "опечалил" Турцию

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 23:47
Эрдоган заявил, что удар России по порту Одессы
Реджеп Тайип Эрдоган (фото – ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ракетный удар России по Одесскому морскому торговому порту "опечалил" Турцию, и призвал стороны заключенного в Анкаре соглашения "защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами". Об этом он сказал в интервью TRT, сообщает TRT Haber.

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"Мы можем видеть, насколько чувствительной была атака на Одесский порт. Мы ожидаем, что каждый будет защищать свои подписи и действовать в соответствии со своими обязательствами", – сказал Эрдоган.

TRT World уточняет, что президент также сказал, что нападение России на порт в Одессе "опечалило" Турцию, добавив, что "неудача здесь обернется против всех нас".



Вадим Ребрина
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Россия Одесса зерно Турция реджеп эрдоган
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