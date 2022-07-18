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Кулеба: Турция ведет сложную игру по балансировке между Украиной и РФ. У нас есть вопросы

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 14:34
Кулеба: Турция ведет сложную игру по балансировке между Украиной и РФ. У нас есть вопросы - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансировке" и у Украины есть вопросы к политике страны. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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Кулебу попросили прокомментировать роль Турции, которая, с одной стороны, ведет переговоры о вывозе украинского зерна, с другой – появляются истории о том, что ворованное зерно также везут в порты Турции.

"Турция ведет сложную игру по балансировке. Турция здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России, здесь она – член НАТО и конструктивно ведет себя в вопросе разблокирования членства Швеции и Финляндии, здесь говорят, что она решила присоединиться к БРИКС", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что это очень сложная политика и у украинской стороны "есть вопросы".

"Мы начали с турецкими партнерами откровенно о них говорить. Это как в отношениях между друзьями, есть несколько этапов: сначала ты начинаешь замечать, что что-то не то, но молчишь – ну, друг. А потом оно нарастает и ты понимаешь, что пришло время для разговора. Мы начали этот разговор. Нам Турция много помогла в военном плане, политическом плане, но если возникают вопросы, мы будем их решать", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что в скором времени, вероятно, "состоятся полноценные переговоры между Украиной и Турцией, где мы пройдемся с глазу на глаз по всем вопросам".

  • 13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в частности насчет разминирования.
  • 18-19 июля президент Турции Реджеп Эрдоган проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Иране. 

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Оксана Житнюк
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Турция дмитрий кулеба агрессия рф
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