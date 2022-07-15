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Никакой военной помощи для России: Кулеба о разговоре с главой МИД Ирана

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 19:55
Никакой военной помощи для России: Кулеба о разговоре с главой МИД Ирана - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время теракта России в Виннице

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"В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", – написал Кулеба в Twitter.

Фото – скриншот Twitter Dmytro Kuleba
  • 13 июля МИД Ирана заявил, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины. 
  • В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы 14 июля подтверждена гибель 23 человек, среди них троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии. 

Читайте также: Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине – The Guardian

Сергей Бережной
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Иран дмитрий кулеба Ближний Восток
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