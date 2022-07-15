Никакой военной помощи для России: Кулеба о разговоре с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время теракта России в Виннице.

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"В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил соболезнования жертвам российского удара по Виннице. Я подчеркнул позицию Украины: Россия ни от кого не должна получать никакой военной помощи. Он заверил меня, что Россия не сможет продать Ирану украденное украинское зерно", – написал Кулеба в Twitter.

13 июля МИД Ирана заявил, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.

В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы 14 июля подтверждена гибель 23 человек, среди них троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.

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Сергей Бережной

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