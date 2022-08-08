Эрдоган склонял РФ к переговорам, но она остановила процесс наступлением — посол в Турции

Россияне остановили переговоры с Украиной, начав новое наступление на Донбассе, несмотря на предварительную договоренность о приостановке боевых действий, которая была достигнута в Стамбуле в начале апреля. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

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По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и убеждал в необходимости мирных переговоров РФ.

"Именно благодаря чисто посредническим функциям турецкой стороны удалось проводить эти переговоры", — сказал дипломат.

Он отметил, что в конце марта Украина надеялась на перспективу мирного урегулирования войны с Россией после переговоров в Стамбуле, однако эти договоренности фактически нивелировались массовыми преступлениями России в Буче, Ирпене и других городах.

Посол заявил, что Россия остановила переговоры, начав новое наступление на Донбассе, посколько основным условием переговоров в Стамбуле было прекращение боевых действий с отводом войск.

"Это было не по нраву как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу России, той массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только толерируются. Если бы процесс развивался так, как он был начат в Стамбуле или как он был определен в Стамбуле, конечно, мы могли бы прийти к мирному урегулированию, но вряд ли это возможно в сегодняшних условиях после всех тех преступлений, которые совершила РФ", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко

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