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Эрдоган склонял РФ к переговорам, но она остановила процесс наступлением — посол в Турции

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 10:34
Эрдоган склонял РФ к переговорам, но она остановила процесс наступлением — посол в Турции - Фото
Переговоры Украины и России в Стамбуле (Фото: Офис президента)

Россияне остановили переговоры с Украиной, начав новое наступление на Донбассе, несмотря на предварительную договоренность о приостановке боевых действий, которая была достигнута в Стамбуле в начале апреля. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина.

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По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и убеждал в необходимости мирных переговоров РФ. 

"Именно благодаря чисто посредническим функциям турецкой стороны удалось проводить эти переговоры", — сказал дипломат.

Он отметил, что в конце марта Украина надеялась на перспективу мирного урегулирования войны с Россией после переговоров в Стамбуле, однако эти договоренности фактически нивелировались массовыми преступлениями России в Буче, Ирпене и других городах.

Посол заявил, что Россия остановила переговоры, начав новое наступление на Донбассе, посколько основным условием переговоров в Стамбуле было прекращение боевых действий с отводом войск. 

"Это было не по нраву как Путину, так и, если мы можем так сказать, обществу России, той массе, которая хочет войны, крови и в которой преступления только толерируются. Если бы процесс развивался так, как он был начат в Стамбуле или как он был определен в Стамбуле, конечно, мы могли бы прийти к мирному урегулированию, но вряд ли это возможно в сегодняшних условиях после всех тех преступлений, которые совершила РФ", — резюмировал он. 

Читайте также: Эрдоган влияет на Путина определенным образом, у него есть свои "рычаги" — посол в Турции 

Дмитрий Гриниченко
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война Турция переговоры в стамбуле
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