Эрдоган влияет на Путина определенным образом, у него есть свои "рычаги" — посол в Турции

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "определенным образом" влияет на российского диктатора Владимира Путина, а Турция продолжает оставаться стратегическим партнером Украины. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Турция остается стратегическим партнером Украины, а украинское руководство понимало тот факт, что у Стамбула есть свои интересы, еще до полномасштабной войны, которые "никуда не делись".

"Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка – это положительные вещи. Но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы говорили об этом до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный русско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы испортим отношения в этом объеме, которые мы с ними имеем, только потому, что мы на что-то обижены", — сказал Боднар.

Он отметил, что по некоторым вопросам "есть сложный диалог", в том числе и по вопросу взаимодействия Турции с Россией.

"Мы можем сказать, что это та страна, которая прежде всего отстаивает свои интересы и реализует их таким способом, которым может", — заявил дипломат.

Боднар подчеркнул, что диалог между турками и россиянами "способствует решению некоторых вопросов", приведя в пример "зерновую сделку". Он сказал, что "определенным образом" Эрдоган влияет на Путина и имеет соответствующие рычаги, чтобы "стимулировать" его выполнять те или иные договоренности.

Эрдоган весной неоднократно предлагал организовать переговоры Зеленского и Путина.

4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 24 февраля.

Washington Post допускал, что Путин намерен обратиться к Эрдогану за помощью в обходе западных санкций.

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Дмитрий Гриниченко

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