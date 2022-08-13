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Турция хвастается торговым бумом с Россией, игнорируя призывы к санкциям – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 07:21
Турция хвастается торговым бумом с Россией, игнорируя призывы к санкциям – Bloomberg - Фото
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин, 5 августа (фото – ЕРА)

Турецкий экспорт в Россию на август находится на самом высоком уровне с 2014 года, пока официальная Анкара пытается быть нейтральной между страной-оккупантом РФ и страной-жертвой нападения Украиной, а не выбирать сторону. Об этом, ссылаясь на данные торговой статистики, пишет Bloomberg.

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Агентство напомнило, что санкции из-за тотальной агрессии России против Украины вынудили ее перенаправить продажи нефти на другие рынки и спровоцировали отток транснациональных корпораций.

Турция не ввела санкции против России за ее нападение на Украину, пытается балансировать в отношениях с обеими странами, и быть посредником. Она продает Украине ударные дроны Bayraktar TB2 и одновременно поощряет российские инвестиции, которые приносят Кремлю иностранную валюту.

"Одна страна открыто хвастается бумом в торговле с Россией – это Турция", – пишут журналисты.

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Они отметили, что глава турецкого Минтранса Адиль Караисмаилоглу в Twitter отметил рост автоторговли с Россией на 58% за первые четыре месяца года, "что свидетельствует о растущей логистической мощи Турции".

Агентство пишет, что это лишь один пример масштабного всплеска турецкого экспорта в Россию, который, по данным госслужбы статистики TurkStat, в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в $2,91 млрд.

Иллюстрация: Bloomberg/TurkStat

"Золотое дно - хорошая новость для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стремящегося увеличить экспорт в рамках того, что он называет "новой экономической моделью". Но это расстроит союзников Турции по НАТО в США и Европе, которые пытались выступить единым фронтом, чтобы изолировать российскую экономику с помощью санкций", – отмечается в материале.

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Евгений Пилипенко
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