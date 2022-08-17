У Эрдогана хотят реформы "бессильной" ООН: что предлагает Турция

"Мир больше, чем пять стран", представленных постоянными членами Совета безопасности ООН, и эту структуру следует реформировать для создания "более справедливого мира", где будет "справедливость, мультикультурализм и взаимное уважение". Как пишет госагентство Anadоlu, Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, накануне визита последнего в Украину.

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ООН по состоянию на 2022 год неспособна выработать конкретные решения для предотвращения крупных катастроф, отметили у Эрдогана, и не может играть эффективную роль в поддержании мира и безопасности.

Алтун раскритиковал организацию, которая "была бессильна" предотвратить человеческие трагедии в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово, "а также продемонстрировала аналогичный пример отчаяния во время атаки России против Украины".

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Он отметил, что государства, "имеющие влияние" в нынешней системе ООН, "стали частью проблемы, а не ее решением", и мир многократно сталкивался с тем, что эта организация "заводит в тупик решение глобальных проблем".

"Мы видим, как постоянные члены ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях. Пять постоянных членов решают вопросы, исходя из своих интересов, попирая права азиатских, латиноамериканских и африканских стран. Сегодня ООН нуждается в реформации. Наше предложение состоит в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе "мир больше, чем пять стран", – объяснил спикер Эрдогана позицию Анкары.

Он подытожил тем, что Анкара выступает за реформу ООН "в соответствии с призывом к созданию более справедливого мира".

Евгений Пилипенко

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