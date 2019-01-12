Украина выступает за отмену права вето в Совбезе ООН

Владимир Ельченко

Украина последовательно выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН, что "особенно уместно в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совбеза". Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко в статье изданию Зеркало недели.

Ельченко подчеркивает, что из-за права вето России работа Совбеза оказывается парализованной: и при рассмотрении вопроса украинско-российского конфликта, и в ситуации со сбитым малазийским самолетом МН17, и при инциденте в Солсбери и по событиям в Сирии.

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"Убеждены, что постоянный член Совета безопасности, если он сторона конфликта, который рассматривает Совет, должен быть ограничен в возможности использовать право вето…", - пишет дипломат.

Кроме того, сообщает Ельченко, Украина выступает за реформирование Совбеза, в частности, за увеличение количества непостоянных членов.

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