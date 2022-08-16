Османская дипломатия. Кулеба объяснил, почему Эрдоган помогает Украине и торгует с Путиным
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, политика Турции объясняется "традициями османской дипломатии" – помощь Украине не противоречит ведению дел с Россией. Так Кулеба ответил на вопрос, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным, в интервью Дмитрию Гордону.
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"Древние традиции османской дипломатии никто не отменял. То есть, если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией", – сказал Кулеба.
Глава МИД добавил: "То есть помогая нам противостоять России на фронте – объективно это Турция делает, они зарабатывают деньги на России".
- 18 июля Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансировке" и у Украины есть вопросы к политике страны.
- 8 августа Эрдоган обвинил кого-то в безответственности и желании продолжать войну.
- Как заявил посол Украины в Анкаре, Эрдоган влияет на Путина "определенным образом, у него есть свои рычаги".
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