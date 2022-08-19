"ООН, как дела?". Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС – видео

Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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На опубликованных кадрах видно, что в промышленных помещениях стоят грузовики с символом российской агрессии – буквой Z.

В Страткоме утверждают, что кадры запечатлены в машинном зале ЗАЭС, и спрашивают: "Что там ООН, как дела?".

По данным украинской разведки, российские оккупанты объявили на 19 августа "выходной" на ЗАЭС и могут готовить теракт.

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Марк Сировой

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