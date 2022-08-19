"ООН, как дела?". Армия России разместила военную технику в машинном зале ЗАЭС – видео
19.08.2022, 09:44
Российская военная техника на Запорожской АЭС (скриншот видео)
Российские оккупанты разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На опубликованных кадрах видно, что в промышленных помещениях стоят грузовики с символом российской агрессии – буквой Z.
В Страткоме утверждают, что кадры запечатлены в машинном зале ЗАЭС, и спрашивают: "Что там ООН, как дела?".
- По данным украинской разведки, российские оккупанты объявили на 19 августа "выходной" на ЗАЭС и могут готовить теракт.
Читайте также: Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по ЗАЭС – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии