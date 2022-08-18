Российские оккупанты объявили завтра "выходной" на ЗАЭС: могут готовить теракт – разведка

На 19 августа российские оккупанты могут готовить провокацию на Запорожской атомной электростанции, вплоть до реально теракта на объекте. Об этом предупреждают в Главном управлении разведки Минобороны.

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По данным ГУР, на завтра захватчики объявили "неожиданный выходной", то есть на АЭС по их замыслу в этот день будет находиться только оперативный персонал – всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.

Также известно, пишет разведка, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, "срочно покинули территорию объекта".

У начальника ГУР Кирилла Буданова акцентировали внимание на том, что параллельно с этими событиями военные РФ заявили о "подготовке теракта со стороны ВСУ" во время визита в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, "чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе".

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов ЗАЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", – предостерегли в разведке.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и самую большую в Европе АЭС. Оккупанты . 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и самую большую в Европе АЭС. Оккупанты заминировали ее и обстреливают территорию, обвиняя в этом "ВСУ со стороны Никополя". Враг начал переподключать АЭС к Крыму. Западные СМИ дают сообщения "обеих сторон конфликта", чем активно пользуются в РФ, транслируя западной аудитории ложь и пропаганду ( пример Google-перевода одного немецкого издания). Украина призывает международное сообщество надавить на Москву, чтобы войска РФ ушли со станции. Оккупанты пугают мир ядерной катастрофой, фактически, шантажируя его.

Евгений Пилипенко

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