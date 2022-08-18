Российские оккупанты объявили завтра "выходной" на ЗАЭС: могут готовить теракт – разведка
На 19 августа российские оккупанты могут готовить провокацию на Запорожской атомной электростанции, вплоть до реально теракта на объекте. Об этом предупреждают в Главном управлении разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным ГУР, на завтра захватчики объявили "неожиданный выходной", то есть на АЭС по их замыслу в этот день будет находиться только оперативный персонал – всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.
Также известно, пишет разведка, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, "срочно покинули территорию объекта".
У начальника ГУР Кирилла Буданова акцентировали внимание на том, что параллельно с этими событиями военные РФ заявили о "подготовке теракта со стороны ВСУ" во время визита в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, "чтобы обвинить РФ в техногенной катастрофе".
"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов ЗАЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", – предостерегли в разведке.
- Россия неделю думала и 18 августа ответила генсеку ООН насчет демилитаризованной зоны на ЗАЭС.
- Также 18 августа во Львове президент Зеленский встретился с Гутерришем и сказал ему, что должна сделать ООН по АЭС.
Комментарии