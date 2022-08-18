Эрдоган после встречи с Зеленским вновь высказал надежду на переговоры между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется на переговоры между украинской и российской сторонами. Об этом он написал в Twitter после встречи во Львове с Президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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"Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров. Все дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь к столу переговоров", – заявил Эрдоган.

Президент Турции считает, что можно возобновить переговоры на основе тех параметров, которые были сформированы в Стамбуле в марте, и вновь выразил готовность "оказывать всяческую поддержку для достижения этой цели". Эрдоган предлагает, чтобы Турция выступила посредником в переговорном процессе.

"Я надеюсь, что наши встречи приведут к миру и добру для наших стран, нашего региона и нашего мира", – заявил турецкий лидер.

Он также написал, что Турция "глубоко опечалена" гибелью людей во время полномасштабной войны, которая длится уже шесть месяцев, и подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"С одной стороны, мы стремимся завершить конфликты дипломатическим путем, с другой – продолжаем поддерживать наших украинских друзей", – заявил Эрдоган.

Ранее турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский во время встречи во Львове заявил Эрдогану, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

Оксана Житнюк

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