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Зеленский показал сиквел прошлогоднего ролика "ДНК Украины" ко Дню Независимости — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 09:18
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)
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Президент Владимир Зеленский выпустил большое обращение к украинцам по случаю Дня Независимости, которое было записано на Крещатике в Киеве.

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По его словам, в начале большой войны с Россией Украине говорили, что у нее нет шансов, но спустя полгода страна празднует День Независимости. 

"За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь мы точно знаем, кто нам действительно брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо", — сказал он.

Зеленский заявил, что украинцы встречают День Независимости в окопах и блиндажах, в танках и боевых машинах пехоты, в море и на земле. 

"Кто-то бьется в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победы Украины", — заявил президент.

В ролике показали инсталляцию с девочкой, наблюдающей моменты истории Украины и полномасштабной войны с Россией. 

Смотрите также: Залужный: Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война день независимости видеообращение
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