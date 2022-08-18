Премьериада в Британии. Трасс опережает Сунака с большим отрывом – опрос

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с большим отрывом опережает экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в гонке за пост лидера Консервативной партии, который должен стать и британским премьером. Об этом говорится в данных опроса YouGov по заказу Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данные опроса показывают, что Трасс поддержат 66% членов Консервативной партии, если исключить тех, кто не определился или не намерен голосовать. У Сунака – 34%.

Журналисты отмечают, что разрыв между кандидатами за две недели сократился с 38% до 32%, однако они считают, что такого постепенного укрепления позиций не хватит Сунаку, чтобы выиграть конкуренцию.

В рамках исследования с 12 по 17 августа были опрошены 1089 консерваторов – 57% из них уже проголосовали, 38% собираются это сделать. Среди уже проголосовавших 68% выбрали Трасс и 31% – Сунака.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером Британии до осени, когда выберут нового лидера.

Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. 2 августа Трасс получила поддержку бывшей основной соперницы, Пенни Мордаунт.

Нового лидера должны избрать 160 000 членов Консервативной партии к 5 сентября.

Читайте также: Трасс обещает идти по стопам Джонсона: Как премьер я буду самым большим другом Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.