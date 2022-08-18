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Премьериада в Британии. Трасс опережает Сунака с большим отрывом – опрос

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 09:31
Премьериада в Британии. Трасс опережает Сунака с большим отрывом – опрос - Фото
Лиз Трасс (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с большим отрывом опережает экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в гонке за пост лидера Консервативной партии, который должен стать и британским премьером. Об этом говорится в данных опроса YouGov по заказу Sky News.

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Данные опроса показывают, что Трасс поддержат 66% членов Консервативной партии, если исключить тех, кто не определился или не намерен голосовать. У Сунака – 34%.

Журналисты отмечают, что разрыв между кандидатами за две недели сократился с 38% до 32%, однако они считают, что такого постепенного укрепления позиций не хватит Сунаку, чтобы выиграть конкуренцию.

В рамках исследования с 12 по 17 августа были опрошены 1089 консерваторов – 57% из них уже проголосовали, 38% собираются это сделать. Среди уже проголосовавших 68% выбрали Трасс и 31% – Сунака.  

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Марк Сировой
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Консервативная партия Борис Джонсон Лиз Трасс риши сунак премьер-министр великобритании
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