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Путин болен морально, психически и физически. Он будет воевать до конца жизни — разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 12:14
Путин болен морально, психически и физически. Он будет воевать до конца жизни — разведка - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин болен морально, психически и физически, однако он будет воевать до конца своих дней. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Путин болен по трем направлениям: морально, шизофреник и физически также болен. Он отметил, что украинцы "увидят, что первым возьмет верх".

Скибицкий заявил, что информацию о состоянии здоровья Путина скрывают, однако оно "сложное". Одновременно представитель ГУР подчеркнул, что диктатор будет воевать до конца своих дней. 

"Он не остановится и не откажется. Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны — ложно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, значит, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю то, о чем я мечтаю". Во всех его программных статьях, которые он писал, изложено, какое у него мировоззрение", — сказал он. 

Россия готова вести войну на истощение против Украины и это не только желание Путина, но 73% населения РФ, которое поддерживает войну и готово "воевать до победы", констатировал Скибицкий. 

  • 17 июля командующий британской армией Энтони Радакин заявил, что не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Путина, он назвал эти слухи принятием желаемого за действительное.
  • В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
  • Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.

Читайте также: "Он слишком здоров". У ЦРУ нет доказательств, что Путин психически или физически истощен

Дмитрий Гриниченко
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Россия война владимир путин разведка
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