"Принятие желаемого за действительное". В Британии не верят в болезни Путина или переворот
Командующий британской армией Энтони Радакин не доверяет слухам о смертельных заболеваниях Владимира Путина. В воскресенье в эфире BBC One он назвал это принятием желаемого за действительное.
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"Некоторые из этих комментариев о том, что он в плохом состоянии или что его кто-то точно убьет или скинет, – я думаю, они принимают желаемое за действительное", – цитирует Радакина газета Evening Standard.
"Мы как военные профессионалы видим относительно стабильный режим в России, мы видим способного подавить любую оппозицию президента Путина и мы видим иерархию, которая вкладывается в Путина, поэтому среди верхушки нет мотивации бросить вызов президенту Путину", — сказал адмирал.
Исходя из этого, он прогнозирует, что российская угроза будет существовать еще много лет, если не десятилетий.
Сухопутные войска России, вероятно, будут не столь опасны из-за больших потерь в Украине, но у нее остается ядерный арсенал, кибервойска и космические способности.
- В начале июня американское издание Newsweek написало, что, по данным разведки США, Путин лечится от рака, а в марте на него было совершено покушение.
- Главное управление разведки Украины также заявляло, что Путин серьезно болен раком, а в России уже начался процесс смены власти.
- Владимир Зеленский говорил, что ему ничего не известно о болезнях Путина.
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